Москва, 28 мая, 2024, 15:36 — ИА Регнум. С наступлением тепла в Москве открылось множество зон для отдыха, однако далеко не каждая из них смогла пройти проверку. Роспотребнадзор сообщает, что на данный момент к приёмке в летний сезон 2024 года принято девять зон отдыха с купанием и 39 территорий без организованного купания.

Владимир Федоренко/РИА Новости

По состоянию на понедельник, 27 мая, были введены в эксплуатацию следующие зоны отдыха с купанием: Большой городской пруд, расположенный в парке 40-летия Победы в Зеленограде, Чёрное озеро в районе Савёлки, а также пляж в Тропарёво.

Ещё три зоны отдыха: пляж «Динамо», Головинские пруды и Левобережье в САО также готовы принимать посетителей. Однако экспертиза качества воды и песка показала, что на этих территориях есть угроза здоровью, из-за чего они не пригодны для купания.

Стоит помнить, что при нарушении на пляже соответствующего знака, устанавливающего запрет на купание, представители полиции или патрулей МЧС могут выписать соответствующий штраф в 2500 рублей. Места отдыха у Путяевского пруда №1 в парке «Сокольники», Школьного озера в Зеленограде, а также Серебряного бора — 2 и Серебряного бора — 3 будут закрыты в этом году на реконструкцию.

Ранее ИА Регнум сообщило, что на территории Серебряного бора в Москве проведут локальные работы по подготовке к летнему сезону. Руководитель департамента культуры столицы заявил, что пляжные зоны планируется сделать более удобными, обновив шезлонги и душевые.