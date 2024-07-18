Хельсинки, 18 июля, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Сотни россиян ждут решения о предоставлении им убежища в Финляндии. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на данные иммиграционной службы Финляндии.

Павел Львов / РИА Новости

Из-за того, что агентство Европейского союза по вопросам убежища (EUAA) приостановило разработку общих для всех государств — членов организации принципов работы с просителями убежища из России, каждой стране поручили разработать их самостоятельно. В Финляндии эти принципы начали полноценно использоваться только весной 2024 года.

Телерадиокомпания указала, что, согласно обновлённым принципам, каждый случай должен рассматриваться иммиграционными службами в индивидуальном порядке, в том числе должны учитываться риски для заявителей и последствия отказа в убежище.

Исходя из данных, которые приводит телерадиокомпания, прошение на убежище в Финляндии подали 714 граждан России. Она уточняет, что в настоящее время на рассмотрении находятся более 1,1 тыс. прошений, 400 из которых поданы женщинами.

Как отмечает телерадиокомпания, в период с октября 2022 года по конец мая 2024 года в отношении россиян, просящих убежища у финских властей, было принято 232 положительных решения и 95 отрицательных, ещё 363 было отозвано.

Глава отдела предоставления убежища иммиграционной службы Финляндии Антти Лехтинен рассказал, что большинство отозвавших заявления либо вернулись в Россию, либо уехали в безвизовые для россиян государства Ближнего Востока или в Турцию.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что остановит реализацию плана по депортации нелегальных мигрантов в Руанду. Он также отметил, что эта схема никогда не была сдерживающим фактором.