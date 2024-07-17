Москва, 17 июля, 2024, 20:55 — ИА Регнум. Сбербанк запустил два продукта исламского финансирования. Об этом рассказал журналистам заместитель председателя Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

Иван Шилов ИА Регнум Сбер

«Центр партнерского финансирования и специальных проектов Сбера совместно с дочерней компанией банка «СберФакторинг» запустили для корпоративных клиентов факторинг «Мурабаха», — сообщил Попов. Он пояснил, что клиенты могут приобретать товары или сырье с отсрочкой платежа с фиксированной наценкой. «Продукт структурирован в соответствии нормами исламского финансирования и сертифицирован шариатским консультационным советом Сбера», — подтвердил зампред кредитного учреждения.

Попов подчеркнул, что продукты исламского финансирования доступны для всех желающих.

Также Анатолий Попов сообщил о запустке нового лизингового продукта «Иджара», базирующегося на нормах шариата. «Исламский лизинг предполагает передачу определенного типа имущества лизингополучателю в обмен на лизинговые платежи, которые взимаются только с момента передачи имущества», — пояснил он.

Напомним, в апреле Сбер заключил первую в России сделку по оборотному финансированию «Кард-аль-Хасан», которое позволяет корпоративным клиентам получать финансирование в полном соответствии со стандартами шариата. Объем заявок со стороны бизнеса на исламское оборотное финансирование превысил 300 млн рублей.