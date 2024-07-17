Минск, 17 июля, 2024, 15:59 — ИА Регнум. С 19 июля безвизовый режим въезда в Белоруссию станет доступен для граждан ещё 35 стран Европы. Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщил министр иностранных дел страны Максим Рыженков.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«С 19 числа 8 утра вводится новый режим для граждан стран Европейского союза и иных европейских стран, для которых до настоящего времени действовал визовый режим, безвизовый порядок въезда через железнодорожные и автомобильные пункты пропуска в Республику Беларусь на срок до 30 суток», — заявил он в ходе эфира.

Также МИД Белоруссии опубликовал полный список стран Европы, граждане которых могут воспользоваться безвизовым въездом в государство. Ими стали: Австрия, Андорра, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, а также Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Германия, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония. В отношении последней право на безвизовый въезд и лица без гражданства, постоянно проживающие в Эстонии.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз Белоруссия не намерена принимать симметричные меры в связи с решением Риги запретить въезд на латвийскую территорию зарегистрированных в Белоруссии автомобилей. Он подчеркнул, что запрет Латвии на въезд транспорта с белорусскими регистрационными знаками станет ударом по обычным людям.