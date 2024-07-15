Минск, 15 июля, 2024, 20:27 — ИА Регнум. Белоруссия не намерена принимать симметричные меры в связи с решением Риги запретить въезд на латвийскую территорию зарегистрированных в соседней стране автомобилей, заявил 15 июля пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, слова которого приводят «Известия».

EPA/ТАСС

«Отмечу, что в планах белорусской стороны нет намерений принимать симметричные меры против граждан Латвии. Наоборот, мы открыты и заинтересованы в развитии контактов с соседями, в том числе в рамках действующего для латышей безвизового режима для посещения нашей страны», — сказал он.

Глаз также отметил, что запрет Латвии на въезд транспорта с белорусскими регистрационными знаками станет ударом по обычным людям. По его словам, Рига «явно действует в ущерб своим национальным интересам».

Латвийская служба государственных доходов ранее информировала, что с 16 июля запрещает въезд в Евросоюз через пункты пропуска на границе Риги с Минском и РФ лицам с зарегистрированными в Белоруссии транспортными средствами.

Как передавало ИА Регнум, ранее Латвия приступила к строительству забора на границе с Белоруссией на болотистых участках. Забор протянется почти на 64 километра. В сухих зонах на протяжении 85,8 километра работы уже завершены. О строительстве забора на границе с Белоруссией Латвия известила в сентябре 2022 года.