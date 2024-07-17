Бишкек, 17 июля, 2024, 14:27 — ИА Регнум. В Киргизии задержали Улана Жапарова, племянника президента республики Садыра Жапарова. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан».

Жоомарт Ураимов/Sputnik/РИА Новости

Отмечается, что племянника президента задержал Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ).

«Он обвиняется в совершении тяжкого преступления, потерпевшей стороне был причинен материальный ущерб в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Улан Жапаров был заключён под стражу до 19 августа. Впервые Улана Жапарова задержали сотрудники МВД в июне 2023 года по подозрению в участии в коррупционных схемах на таможне. Через четыре месяца его отпустили под домашний арест, дело было передано в суд.

Как передавало ИА Регнум, ранее сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон, задержанный полицейским в ходе протестной акции 22 сентября, стал фигурантом уголовного дела. Следственный комитет обвинил его в избиении четырёх правоохранителей. Адвокат Кочаряна Александр Кочубаев заявил, что считает происходящее правовым беспределом. По версии адвоката, при задержании полицейские сами избили Кочаряна. Его госпитализировали. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.