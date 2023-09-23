Ереван, 23 сентября, 2023, 11:16 — ИА Регнум. Сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левон, задержанный полицейским в ходе протестной акции 22 сентября, стал фигурантом уголовного дела. Следственный комитет обвинил его в избиении четырёх правоохранителей. Об этом сообщил адвокат Кочаряна Александр Кочубаев.

Александр Патрин/ТАСС

«В решении о задержании говорится, что полицейские, которые сами подвергли Кочаряна пыткам, сообщили, что Кочарян избил четырёх «красных беретов», ― написал на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ) адвокат.

Он добавил, что это заявление стало основанием для возбуждения уголовного дела и задержания. Кочубаев отметил, что считает происходящее правовым беспределом.

Адвокат утверждает, что при задержании полицейские сами избили Кочаряна. Его госпитализировали. Медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Как сообщало ИА Регнум, в Ереване с 19 сентября из-за обострения в Нагорном Карабахе начались протестные акции.

Утром 22 сентября протестующие в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна перекрыли один из основных городских проспектов Мясникяна, связывающий центр города с другими районами Еревана, а также с дорогой в Грузию. Кроме того, участники протестной акции также блокировали ещё несколько улиц, в результате чего образовались пробки.

Сотрудники правоохранительных органов задержали более 80 человек, в том числе одного из лидеров оппозиционного блока «Мать-Армения» Андраника Теваняна. Его доставили в отдел полиции, но вскоре отпустили.

Также армянские полицейские задержали на акции протеста Левона Кочаряна, сына экс-президента республики Роберта Кочаряна. Как заявил адвокат Александр Кочубаев, во время «жесткого привода» арестованных оппозиционеров «красные береты» избили Кочаряна.