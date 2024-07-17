Киев, 17 июля, 2024, 12:44 — ИА Регнум. На Украине отбирать потенциальных призывников для направления им повесток будут по принципам таргетированной рекламы, заявила 17 июля заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Global Look Press

Ранее созданный реестр призывников «Оберег» позволяет делать процесс рассылки повесток более быстрым и целевым, сказала она.

«Генштаб понимает, какие потребности у них сейчас есть — какие профессиональные навыки, какой возраст людей и их условный профайл, который должен быть. По этим критериям ТЦК (военкомат. — Прим. ред.) формирует перечни, условно говоря, автоматически через систему. И дальше уже работает с каждым военнообязанным», — цитирует Черногоренко издание «Страна. ua».

Используется тот же принцип, что в таргетированной рекламе — аудитория выбирается прицельно, пояснила заместитель министра.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ вводит ужесточение порядка проведения мобилизации, включая усиление наказаний за уклонение от неё. В законе также уточнили подлежащие мобилизации категории лиц, а повестка считается полученной даже без вручения лично военнообязанному.

Украинские СМИ регулярно сообщают о попытках силовой мобилизации на улицах городов, контролируемых киевским режимом. В ряде случаев прохожие помогают мужчинам скрыться от военкомов. Кроме того, ежедневно сообщается о попытках мужчин призывного возраста покинуть территорию Украину, переплыв реки или пройдя через леса.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ранее заявляла, что закон об ужесточении мобилизации на Украине фактически уничтожил права украинцев. По её словам, новый законопроект приведёт только к росту коррупции на Украине и более сильному расколу общества. Секретарь Совбеза Сергей Шойгу в свою очередь отмечал, что киевский режим ужесточает мобилизацию, чтобы выслужиться перед своими западными хозяевами и продолжать получать военную и финансовую помощь.