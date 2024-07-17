Москва, 17 июля, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершающем этапе строительства Южной рокады. По словам градоначальника, объект готов на 91%.

Кадр из Телеграм — канала: t. me/mos sobyanin

Строительство Южной рокады было разделено на восемь участков. Собянин отметил, что пять из них уже завершены, ещё три — в работе. Мэр подчеркнул, что основные работы на Южной рокаде будут завершены до конца 2024 года.

Специалисты строят и реконструируют дороги от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка. На этом участке находятся семь путепроводов и три подземных перехода. Также продолжается реконструкция улицы Донецкой на участке от улицы Подольской до Курьяновской набережной.

«Завершаем дополнительные работы на одном из элементов Южной рокады — транспортной развязке на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и с улицей Капотня», — добавил Собянин. Этот участок содержит пять эстакад, три путепровода, два надземных и один подземный переход.

Южная рокада — крупнейшая магистраль Москвы длиной 40 км. Она пролегает от Рублевского шоссе до улицы Верхние Поля и пересекает Можайское, Каширское, Варшавское шоссе, а также Ленинский проспект.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сергей Собянин сообщил о скором появлении в Москве ещё трёх платных дорог. По словам мэра, новые трассы снизят загруженность существующих дорог и улучшат инфраструктуру девяти районов столицы.

Одна из новых дорог свяжет Покровское-Стрешнево и застройку бывшего Тушинского аэродрома с Хорошёво-Мневниками в обход Волоколамского шоссе. Вторая магистраль соединит север Москвы с деловым центром Москва-Сити и застройкой Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева. Третья — соединит бывшую промзону «ЗИЛ» с югом и юго-западом в обход ТТК.