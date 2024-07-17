Санкт-Петербург, 17 июля, 2024, 06:11 — ИА Регнум. С выставки современного искусства «Пушкинская-10. Ковчег XXI века» в Центральном выставочном зале «Манеж» города Санкт-Петербурга убрали работы и имя лидера арт-группы «Митьки» Дмитрия Шагина. Об этом сообщил депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

obtaz.com Дмитрий Шагин

Он утверждает, что сначала имя Шагина просто замазали на информационном стенде. После общественного резонанса список участников выставки полностью заменили, убрав оттуда упоминание о художнике.

С выставки также убрали картину Шагина «Митьки 91» и фотографии 1980-х из собрания «Музея нонконформистского искусства», передаёт РБК. Организаторы мероприятия заявили, что полотну необходима реставрация, поэтому его заменили другой работой.

«Митьки» — советская и российская группа художников из Санкт-Петербурга сложившаяся в 80-е года прошлого столетия и объединяющая около двух десятков человек и названная по уменьшительному имени одного из них, Дмитрия Шагина.