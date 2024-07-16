Коломна, Московская область, 16 июля, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Специальная комиссия определила приоритетную версию авиакатастрофы самолёта Superjet 100, который 12 июля потерпел крушение под Коломной в Московской области, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в авиационных службах.

Александр Рюмин/ТАСС

«По предварительным данным, крушение самолёта с работой двигателей не связано», — сказал собеседник.

Ранее «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что одна из основных версий следствия — неправильная установка датчиков угла атаки. По этим данным, техник Луховицкого авиазавода нарушил инструкции, установив два из четырех датчиков с отклонением примерно на пять градусов. Именно эти датчики позиционируют самолёт в пространстве. Собеседник СМИ добавил, что времени распознать проблему у пилотов не было, а полное отклонение ручки управления не помогло бы им обойти систему защиты от сваливания и выйти из пикирования, избежав столкновения с землёй.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля в оперативные службы поступило сообщение о крушении лайнера SSJ-100 в районе Коломны. Позднее стало известно, что на борту рухнувшего самолёта не было пассажиров. Была подтверждена гибель трёх членов экипажа. Следственный комитет по факту крушения возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).