Ставрополь, 16 июля, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Из-за сбоя в работе оборудования Ростовской АЭС в нескольких регионах введены ограничения, сообщил 16 июля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Сергей Венявский/РИА Новости

В Ставропольском крае временно ограничили потребление на 140 мегаватт, написал губернатор в своём Telegram-канале.

«Отключения абонентов уже произошли в нескольких территориях. По прогнозам специалистов, ориентировочное время возобновления подачи электроэнергии — сегодня с 22:00 до 23:00 часов», — отметил Владимиров.

Краевое министерство энергетики, промышленности и связи находится в постоянном контакте с Минэнерго РФ, а также с коллегами в Ростовской области, добавил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, ранее управление коммуникаций Ростовской АЭС сообщило, что отключение энергоблока № 1 не нарушило безопасную работу станции.

Энергоблок был отключен от сети в 15:21 мск действием автоматики из-за срабатывания защиты генератора, отмечалось в сообщении. Нарушений условий безопасной эксплуатации АЭС нет, радиационный фон на станции и в районе её расположения не изменялся и не превышает естественных фоновых значений, проинформировало управление.