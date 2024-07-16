Киев, 16 июля, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что инициировал законопроект о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду «государства-агрессора» (так руководители киевского режима называют Россию).

Государственных наград, в том числе звания героя, ордена «За заслуги», а также почётных званий граждане Украины могут быть лишены за «поддержку России», сказал Зеленский в своём ежедневном обращении к согражданам.

Кроме того, украинских наград могут лишиться те граждане, которые «так или иначе или вообще находятся на её (России — Прим. ред.) территории», добавил глава киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, ранее Зеленский ввёл санкции в отношении целого ряда украинских компаний и граждан страны. По данным гендиректора украинской компании «Смарт-холдинг» Юлии Кирьяновой, ограничениям подверглись 17 организаций и 1611 граждан Украины.

Также ранее сообщалось, что глава киевского режима вручал государственные награды иностранным наёмникам ВСУ. В частности, супруги Гела Бегларашвили и Русудан Иванеишвили были награждены за «личное мужество и бескорыстные действия по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за верность военной присяге».