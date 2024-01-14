Лондон, 14 января, 2024, 09:54 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении 17 украинских компаний и персональные ограничения против 1611 украинцев. Об этом 13 января сообщил обозреватель британского издания The Spectator Марк Холлингсворт.

Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press Владимир Зеленский

«Западные читатели будут удивлены, узнав, что как минимум 17 украинских компаний и около 1611 граждан страны попали под санкции правительства Украины», — написал он со ссылкой на заявление гендиректора украинской компании «Смарт-холдинг» Юлии Кирьяновой.

Журналист отметил, что ранее эту компанию подвергали рейдам полиции и уголовному преследованию.

По словам Холлингсворта, такие санкции ввели для устранения конкурентов, чтобы во главе украинских компаний встали люди, которые имеют связи с властями. Обозреватель осудил эти действия киевских властей.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Верховная рада назначила приближённую к семье Зеленского Ольгу Пищанскую главой Счётной палаты. Украинский депутат Ирина Геращенко назвала это назначение позором и кумовством.

Экс-председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер 5 октября 2023 года признал, что Украину в нынешнем виде нельзя принимать в Евросоюз, так как ей нужны масштабные реформы и победа над коррупцией. По его словам, Украина — это коррумпированная на всех уровнях общества страна.