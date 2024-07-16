Москва, 16 июля, 2024, 15:34 — ИА Регнум. За первые пять месяцев 2024 года объём производства бумаги и бумажных изделий в Москве вырос приблизительно в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Григорий Сысоев/РИА Новости

По его словам, в столице представлено свыше 700 производителей, ассортимент которых включает книги, упаковку, бумагу и другую смежную продукцию. За январь–май 2024 года, уточнил он, они нарастили производство бумаги и бумажных изделий приблизительно в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В частности, рост выпуска ящиков и коробок из гофрированного материала составил почти 20%, канцелярских бумажных принадлежностей — более 34%, на 14% вырос объём производства регистрационных журналов, бухгалтерских книг, скоросшивателей и бланков, почти в два раза вырос выпуск ярлыков и этикеток из бумаги или картона.

По словам Гарбузова, это свидетельствует о росте спроса на данную продукцию и повышении конкурентоспособности столичных производителей на рынке. Он отметил, что для развития промышленности город предоставляет предприятиям свыше 20 мер поддержки. Так, ключевые меры поддержки включают в том числе льготные инвестиционные кредиты и масштабные инвестиционные проекты.

В 2023 году, уточнил он, выдано 105 млрд рублей льготных кредитов, а также предоставлено более 1,2 млрд рублей льготных займов. Кроме того, Москва предоставляет земельные участки под строительство производств по льготной ставке за 1 рубль в год.

Руководитель ДПИИ также указал, что в Москве реализуется около 80 масштабных инвестиционных проектов, создающих более 60 тыс. рабочих мест.

Как передавало ИА Регнум, ранее о значительном росте выпуска бумаги и бумажных изделий заявлял заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, в январе–феврале 2024 года было отгружено товаров на 7,8 млрд рублей, что на 67,8% превышает результат за аналогичный период 2023 года.