Москва, 10 апреля, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Выпуск бумаги и бумажных изделий в Москве в январе и феврале вырос на 309% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «За два месяца объем производства увеличился более чем в четыре раза», — отметил заместитель мэра столицы.

Пресс-служба КЭПиИЗО Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

По словам Ефимова, всего было отгружено товаров на 7,8 миллиарда рублей, что на 67,8% превышает результат за аналогичный период 2023 года.Заместитель мэра Москвы напомнил, что в столице более 700 предприятий выпускают книги, бумагу, упаковку и прочее.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, рост объемов производствав столице обусловлен в том числе поддержкой города.

«Сегодня предприятиям доступно более 20 финансовых и нефинансовых инструментов, которые помогают экономить собственные ресурсы и при этом развивать производство: расширять площадки, наращивать выпуск продукции, настраивать экспортные поставки и внедрять автоматизацию и роботизацию», — отметил Овчинский.