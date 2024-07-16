Улан-Удэ, 16 июля, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Более 115 тыс. жителей Бурятии, в том числе города Улан-Удэ, остались без электричества после аварии на Гусиноозёрской ГРЭС. Об этом сообщил 16 июля в Telegram-канале глава республики Алексей Цыденов.

Алексей Даничев/РИА Новости Улан-Удэ

Он уточнил, что частичное отключение энергии наблюдается в семи муниципальных округах и административном центре региона. В зоне отключения — 75 населённых пунктов, в которых проживает свыше 115 тыс. человек, а также находится 190 социально значимых объектов.

Один из трёх энергоблоков Гусиноозерской ГРЭС, вырабатывающий электрическую энергию в количестве 30 МВт для потребителей в Бурятии и Забайкалье, отключён. Причина отключения блока устанавливается, баланс перетоков в энергосистеме находится в пределах допустимых значений, отметил Цыденов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в июле около 600 тыс. потребителей в ряде регионов России остались без электричества из-за аномально высокой жары. Отключения произошли в Ростовской и Астраханской областях, Краснодарском крае и Адыгее. В Минэнерго заявили, что аварийно-восстановительные работы идут в усиленном режиме.