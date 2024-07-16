Тверь, 16 июля, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приведёт встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей, сообщила 16 июля пресс-служба Кремля.

Михаил Климентьев/РИА Новости Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Губернатор Тверской области Игорь Руденя перед началом встречи с президентом», — говорится в подписи к видео, опубликованном в Telegram-канале Кремля

Владимир Путин 16 июля дал старт движению на новом, последнем участке трассы М-11 Москва — Петербург. Он приехал в Тверскую область за рулём автомобиля Lada Aura.

Во время своего выступления на мероприятии он подчеркнул, что 60-километровая автострада вводится в эксплуатацию с опережением срока почти на год. Он также отметил, что благодаря открытию северного обхода Твери дорога между Москвой и Санкт-Петербургом станет быстрее примерно на час.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что сам уже проехал по новой дороге, но не за рулем. Он назвал Северный обход Твери шикарным.