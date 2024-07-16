Тверь, 16 июля, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Дорога между Москвой и Санкт-Петербургом станет быстрее на час благодаря открытию Северного обхода Твери. Об этом во время церемонии открытия Северного обхода Твери заявил президент России Владимир Путин.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«У меня где-то в справках было, что на 30 минут будет быстрее дорога между Москвой и Петербургом, но [строители говорят], на час где-то, на 50 минут», — отметил он.

Также российский лидер подчеркнул, что 60-километровая автострада вводится в эксплуатацию с опережением срока почти на год.

Новый участок дороги станет последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани.

Как сообщало ИА Регнум, 16 июля глава РФ приехал на церемонию открытия Северного обхода в Твери за рулём автомобиля отечественного производства Lada Aura. Его прибытие на место мероприятия попало на видео. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин самостоятельно проедет по новому участку автомагистрали.