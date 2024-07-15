Одесса, Украина, 15 июля, 2024, 16:38 — ИА Регнум. Семеро дезертиров Вооружённых сил Украины (ВСУ) устроили перестрелку с украинскими пограничниками при попытке перейти границу Одесской области и Молдавии. Об этом 15 июля сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

По его словам, которые приводит «Газета.Ru», примерно неделю назад семь военных, четверо из которых были мобилизованные, а трое уже побывали в боях, ушли в самоволку. Однако на границе их встретили пограничники и попытались задержать.

«Те, кто уже побывал в бою, устроили ожесточённое сопротивление», — сообщил подпольщик.

В итоге дезертиры в реке избавились от оружия и погон, чтобы стать некомбатантами, на которых распространяются нормы беженцев. Более того, по его словам, известны переходы границы самими украинскими пограничниками.

Как передавало ИА Регнум, 30 июня украинские пограничники задержали 17 мужчин при попытке незаконно пересечь границу с Венгрией. Сообщается, что каждый из них заплатил за переезд от трёх до 12 тысяч долларов.

15 июня в Закарпатье сотрудники украинской пограничной службы со стрельбой задержали четырёх мужчин, которые пытались пересечь границу с Венгрией. Украинцы заплатили по 5,5 тысячи долларов организаторам незаконных схем выезда из страны.

Днём ранее, 14 июня, пограничники задержали грузовик, в котором находились более 40 мужчин. Все они планировали сбежать в Молдавию. Помимо этого, 9 июня 32 украинца незаконно пересекли границу с Венгрией на грузовике с военными номерами.