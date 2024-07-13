Украина, 13 июля, 2024, 12:32 — ИА Регнум. О вспышке кишечной инфекции в рядах ВСУ сообщил 13 июля представитель подполья в контролируемом киевским режимом городе Херсоне. От инфекции умерли 13 военных 123-й бригаы украинской армии, расквартированной на правом берегу Днепра.

PAVLO PALAMARCHUK/EPA

Вспышку зафиксировали 10 июля. В бригаду выехали медработники из Одессы. Какой именно возбудитель вызвал заболевание, пока не установили.

«По оперативным данным, 13 человек из числа военнослужащих бригады уже скончались, при этом в критическом состоянии находятся ещё порядка 80 военных, включая офицеров», — процитировал представителя подполья Sputnik.

Как сообщало ИА Регнум, подполье Херсона 21 июня проинформировало о вспышке холеры в городе. На тот момент в больницы попали порядка 100 человек — в основном военные.

В пресс-службе губернатора Херсонской области сообщили, что украинские власти пытаются скрыть вспышку холеры, жителям Херсона ничего не сообщают о случившемся. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил 30 июня, что вспышка холеры произошла из-за наводнения после подрыва киевским режимом Каховской ГЭС, а также по причине игнорирования украинскими властями в Херсоне санитарных норм.