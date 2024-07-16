Белград, 16 июля, 2024, 06:24 — ИА Регнум. Бойцы Специального антитеррористического подразделения (САJ) нейтрализовали 89-летнего мужчину, убившего двух и ранившего ещё одного человека в селе Тополница муниципалитета Майданпек в горах на востоке Сербии. Об этом заявил вице-премьер и глава МВД республики Ивица Дачич.

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Инцидент произошёл в понедельник, 15 июля. Подозреваемый, 1935 года рождения, после ссоры из-за пожара на участке убил семейную пару и ранил ещё одного человека. После этого мужчина скрылся в лесу. Силовики оцепили район. При поиске преступника задействовали беспилотники с тепловизорами и вертолёт. Нападавший не захотел сдаться, после этого сотрудники САJ нейтрализовали злоумышленника.

Как сообщало ИА Регнум, в немецком городе Альбштадт 63-летний мужчина застрелил трёх членов своей семьи, написала 14 июля газета Südwest Presse. Стрелявший открыл огонь из охотничьего ружья, после этого он покончил с собой, уточнили в издании.

В марте житель Михайловского района Приморского края убил жену и ребёнка, после чего покончил с собой. У мужчины была судимость за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков, он состоял на учёте в органах исполнительной системы.