Берлин, 14 июля, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Мужчина застрелил трёх членов своей семьи в немецком городе Альбштадт. Об этом 14 июля сообщила газета Südwest Presse.

Jannik Nolke/ Südwest Presse

По информации издания, стрелявший открыл огонь из охотничьего ружья, после этого он покончил с собой.

Отмечается, что полицейских вызвали местные жители, услышавшие звуки выстрелов. Правоохранительные органы расследуют причины случившегося. Также на место прибыли медики.

Как сообщало ИА Регнум, в Германии семейная пара инвалидов с Украины убила и расчленила мужчину, который был гражданином Латвии. Муж, который является инвалидом-колясочником, во время распития спиртных напитков приревновал свою жену к гостю и убил его ударом бутылки по голове.

Пытаясь избежать ответственности, супруги расчленили тело и сбросили останки в канал. Спустя две недели полиция вычислила преступников.