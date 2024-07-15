Москва, 15 июля, 2024, 21:17 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров на пленарном заседании «Большой Кавказ: от моря до моря» на Кавказском инвестиционном форуме попросил предпринимателя Михаила Гуцериева вместо памятника в его честь построить в республике социальный объект.

Сергей Булкин/ТАСС Глава Чечни Рамзан Кадыров

«Гуцериев мне дал такой совет: очень сложная должность, если вы продержитесь три месяца, вам можно будет поставить памятник. Я продержался, выстоял. Памятник не нужно, хотя бы какой-то объект постройте нам в республике», — сказал Кадыров.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года сына Рамзана Кадырова 15-летнего Адама назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Глава минздрава Чечни Адам Алханов заявил, что у Кадырова-младшего уже есть большой опыт и «сильный дух воина». Он также пожелал новому начальнику отдела успехов и побед.

Позднее, также в ноябре 2023 года, сыновей главы Чечни Ахмата, Эли и Адама наградили орденами «Даймехкан Сий» («Честь Родины»).