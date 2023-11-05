Грозный, 5 ноября, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Сына главы Чечни Рамзана Кадырова,15-летнего Адама,назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы республики, сообщил 5 ноября глава минздрава Чечни Адам Алханов в Telegram-канале.

Министр Здравоохранения Чеченской Республики Адам Кадыров

«От души поздравляю дорогого брата, внука Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Адама Кадырова с назначением на ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности Главы Чеченской Республики!» — написал он.

Алханов заявил, что у Адама Кадырова уже есть большой практический опыт, несмотря на молодой возраст, а также сильный дух воина. Он пожелал сыну главы республики успехов и побед.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 5 ноября о назначении Адама Кадырова на «важную» должность в службе безопасности сообщил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Он заявил, что молодой человек несколько раз побывал в зоне СВО и готов защищать религию.

В сентябре глава Чечни опубликовал видео, на котором его сын избивает арестованного за сожжение Корана Никиту Журавеля. 6 октября Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. 24 октября глава Татарстана Рустам Минниханов вручил ему вторую по значимости награду республики — орден «Дуслык». 25 октября глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов сообщил о решении наградить его высшей наградой республики — орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».