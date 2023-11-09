Грозный, 9 ноября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Трёх сыновей главы Чечни Рамзана Кадырова наградили высшим орденом регионального парламента. Об этом 9 ноября сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своём Telegram-канале.

Telegram-канал Ахмеда Дудаева

Ахмат, Эли и Адам Кадыровы награждены орденом «Даймехкан Сий» («Честь Родины»). По словам Дудаева, награды вручил председатель чеченского парламента Магомед Даудов.

«Ахмат, Эли и Адам являются ярким примером для подрастающего поколения! С раннего детства изучают каноны религии, являются Хафизами священного Корана, делают успехи в учёбе, спорте и в общественной деятельности!» — написал Дудаев.

Он добавил, что сыновья Кадырова стремятся служить интересам Родины и все знают их как смелых и отважных молодых людей.

Как ранее сообщало ИА Регнум, за последний месяц один из сыновей Кадырова — 15-летний Адам — получил сразу несколько наград. Так, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков вручил ему высшую награду региона — орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». На церемонию награждения Адам пришёл с золотым пистолетом.

В октябре глава Татарстана Рустам Минниханов вручил Адаму Кадырову медаль ордена «Дуслык» — второй по значимости награды республики. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов решил наградить его орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».

Ранее Кадыров назвал своего сына Адама героем всех мусульман. Он опубликовал видеоролик с сыном, стоящим на фоне флага Чечни, и кадрами, на которых Адам наносит удары сжёгшему Коран Никите Журавелю. Подростку было присвоено звание Героя Чечни, кроме того, его назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы республики.