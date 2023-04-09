Минск, 9 апреля, 2023, 12:55 — ИА Регнум. Уже в этом месяце Латвия планирует приступить к строительству забора на границе с Белоруссией. Возводить заграждение страна намерена на болотистых участках. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Забор протянется почти на 64 километра. В сухих зонах на протяжении 85,8 километра работы уже завершены.

О строительстве забора на границе с Белоруссией Латвия известила в сентябре 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года Литва завершила установку системы видеоконтроля на границе с Белоруссией. Как заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, большая часть границы будет контролироваться стационарными средствами, 6% периметра — мобильными. Ранее власти Литвы уже установили на сухопутных участках границы четырехметровый забор из металлической сетки с колючей проволокой.

Осенью 2022 года стену на границе с Белоруссией начала возводить Украина.

В январе этого года Польша приступила к постройке заграждений на ряде участков границы с Белоруссией. Общая сумма контракта составит 1,6 миллиарда злотых. Заграждение общей протяжённостью 186 километров должно перекрыть «уязвимые» участки границы.