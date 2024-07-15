Москва, 15 июля, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Премьера документального фильма «Фронтовой рок-н-ролл» состоится 15 июля на телеканале RТД на русском и на английском языках. Герои новой ленты — известные музыканты, рок-н-ролльщики. Они играют западную музыку и поют на английском. Однако музыканты в то же время настоящие патриоты своей страны и в свободное от выступлений время собирают гуманитарную помощь и отправляют посылки на фронт.

Василий Иванов ИА REGNUM Вадим Степанцов

«Мы сняли историю о музыкантах, которые не уехали, не отвернулись, не испугались и теперь получают поддержку от многих западных коллег и друзей, — рассказывает автор фильма Елена Норкунайте. — Наши герои остались верны и своим принципам, и музыкальным пристрастиям. Все они говорят простые, но очень правильные вещи. Нельзя в данной ситуации быть нейтральными и равнодушными».

Среди героев нового документального фильма — лидер группы «Бахыт-компот» Вадим Степанцов, который поддерживает Донбасс с 2015 года, лидер популярной на Западе группы The Meantraitors из Санкт-Петербурга Стас Богорад, а также фронтмен московской группы The Alligators Олег Березин. Кроме того, в фильме показаны музыканты из Луганска Panbrothers Band во главе с Константином Панайотовым. Их всех объединяет один слоган — «Правильные парни победят».

Сразу после телевизионной премьеры документальная лента станет доступна для просмотра в бесплатном онлайн-кинотеатре RT.doc.