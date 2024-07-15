Москва, 15 июля, 2024, 14:50 — ИА Регнум. Производство металлопродукции в Донецкой и Луганской народных республиках за год выросло на 30%, заявил 15 июля президент России Владимир Путин на видеоконференции по случаю запуска ряда объектов металлургической промышленности в регионах.

РИА Новости/ Антон Вергун

«За последний год в Луганской Народной Республике и Донецкой Народной Республике производство металлопродукции увеличилось на 30%. Очень хороший показатель», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что металлургическая отрасль имеет стратегическое значение для страны, в том числе для оснащения армии.

Как передавало ИА Регнум, 15 июля глава государства в режиме видеосвязи принял участие в запуске ряда объектов металлургической промышленности в ДНР и других регионах страны. Как уточняла пресс-служба Кремля, запускается доменная печь № 5 Енакиевского металлургического завода в ДНР, печи вакуумно-дугового и электрошлакового переплава АО «Русполимет» в Нижегородской области и новая коксовая батарея Магнитогорского металлургического комбината в Челябинской области.

21 июля в России отмечается День металлурга, напомнили в Кремле. Президент поздравил работников и ветеранов отрасли с приближающимся праздником, сказано в сообщении. Глава государства отметил, что свой профессиональный праздник 21 июля отметят почти 700 тысяч человек.