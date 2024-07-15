Москва, 15 июля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Военный суд рассмотрит в закрытом режиме прошение о переводе генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, под домашний арест. Об этом 15 июля сообщили журналистам в суде.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Бывший командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Иван Попов

О смягчении меры пресечения бывшему командующему 58-й армией ходатайствует следствие. Попов находится в одном из московских СИЗО.

235-й гарнизонный военный суд рассмотрит ходатайство без присутствия СМИ и публики.

Как сообщало ИА Регнум, в начале мая Попова задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве. Суд 17 мая отправил его под арест до 16 июля, обвинив в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, приобретённых для создания оборонительной линии в Запорожской области. Стоимость металлоконструкций оценивается в 130 млн рублей.