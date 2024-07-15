Чечня, 15 июля, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Газовые баллоны взорвались на строительной площадке в Итум-Калинском районе Чечни. В результате погибли пять человек и ещё 26 пострадали, сообщает 15 июля Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По предварительным данным, на стройплощадке компании «Дагспецстрой» в селе Башин-Кали сдетонировали баллоны с газом. Пострадавших с травмами лёгкой и средней степени тяжести принимает больница в селе Шатой, тяжёлых пострадавших отвозят в республиканскую больницу в Грозный.

На месте происшествия разбирают завалы.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля в Волгограде произошёл взрыв газа на насосной станции, где находились восемь человек. Из-за взрыва обрушились железнодорожные перекрытия. Первоначально сообщалось о двух погибших и трёх пострадавших, в ночь на 11 июля спасатели обнаружили при откачке воды тело ещё одного человека.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ). По предварительной версии, причиной ЧП стали нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ.