Новороссийск, Краснодарский край, 15 июля, 2024, 09:43 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате масштабного лесного пожара в хуторе Дюрсо под Новороссийском достигло двух человек. Об этом 15 июля сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«За медицинской помощью в городскую больницу №1 Новороссийска обратились двое пострадавших, от госпитализации они отказались», — отмечается в сообщении.

Как уточнил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале, с ландшафтным пожаром в лесном массиве в урочище Сухая щель борются более 300 человек. В тушении принимают участие сотрудники МЧС, спасатели, казаки и волонтеры. На месте развернут оперативный штаб, им руководит заместитель губернатора Александр Нестеренко.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3902097" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пожар под Новороссийском

Кроме того, в борьбе с пожаром задействовано 84 единицы техники, применяется авиация, произведено более 30 сбросов воды.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате пожара на двух базах отдыха под Новороссийском повреждено около 70 построек и пять автомобилей. К борьбе с лесным пожаром привлечена авиация. На месте работают два вертолёта Ка-32 и Ми-8 и самолёт Ил-76. Воздушные суда оборудованы водосливными устройствами, тушение пожара не прекращается ни на минуту.

На территории Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. При пожаре пострадал один человек. Мужчина получил ожоги обоих предплечий, от госпитализации отказался.