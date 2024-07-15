Под Новороссийском в результате лесного пожара пострадали два человека
Новороссийск, Краснодарский край, 15 июля, 2024, 09:43 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате масштабного лесного пожара в хуторе Дюрсо под Новороссийском достигло двух человек. Об этом 15 июля сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своём Telegram-канале.
«За медицинской помощью в городскую больницу №1 Новороссийска обратились двое пострадавших, от госпитализации они отказались», — отмечается в сообщении.
Как уточнил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своём Telegram-канале, с ландшафтным пожаром в лесном массиве в урочище Сухая щель борются более 300 человек. В тушении принимают участие сотрудники МЧС, спасатели, казаки и волонтеры. На месте развернут оперативный штаб, им руководит заместитель губернатора Александр Нестеренко.
Кроме того, в борьбе с пожаром задействовано 84 единицы техники, применяется авиация, произведено более 30 сбросов воды.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате пожара на двух базах отдыха под Новороссийском повреждено около 70 построек и пять автомобилей. К борьбе с лесным пожаром привлечена авиация. На месте работают два вертолёта Ка-32 и Ми-8 и самолёт Ил-76. Воздушные суда оборудованы водосливными устройствами, тушение пожара не прекращается ни на минуту.
На территории Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. При пожаре пострадал один человек. Мужчина получил ожоги обоих предплечий, от госпитализации отказался.