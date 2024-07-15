Одесса, Украина, 15 июля, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Мощный взрыв прогремел в Одессе на фоне сигнала об опасности с воздуха. Об этом 15 июля сообщило издание «Новости. Live».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По данным онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в Одесской области объявили в 05:56 мск, затем, после отмены в 06:20 мск, вновь объявили в 06:23 мск.

В течение ночи украинские СМИ сообщали о двух взрывах в Одессе. Никаких подробностей о возможных пострадавших или разрушениях инфраструктуры официально не сообщалось.

Минобороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам в Одесской области. В российском военном ведомстве неоднократно отмечали, что ВС России наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, 13 июля в пригороде Одессы Чабанке, в район которой могли передислоцироваться обучающие украинских диверсантов британцы, уничтожен склад с боекомплектом. В подполье рассказали, что в районе Чабанки расположена территория военной части А-1045, а также зона отдыха военного совета Одесского округа.

Также сообщалось, что российские военные уничтожили в Херсоне командный пункт Вооруженных сил Украины и ряд других военных объектов. ВС России нанесли удары по координатам в подконтрольной Украине части Херсонской области, переданным подпольщиками.