Берлин, 13 июля, 2024, 17:44 — ИА Регнум. В Германии семейная пара инвалидов с Украины убила и расчленила мужчину, который был гражданином Латвии. Об этом сообщила немецкая газета Grafschafter Nachrichten.

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Инцидент произошёл в городе Нордхорне на границе с Нидерландами. Муж, который является инвалидом-колясочником, во время распития спиртных напитков приревновал свою жену к гостю и убил его ударом бутылки по голове.

Пытаясь избежать ответственности, супруги расчленили тело и сбросили останки в канал. Спустя две недели полиция вычислила их, теперь их судят в городе Оснабрюке.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в немецком Оберхаузене 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения смертельно ранил ножом в драке 18-летнего баскетболиста с Украины, а его товарищ по команде получил ранение. Как сообщили СМИ, между украинцами и другими школьниками произошла ссора, закончившаяся поножовщиной.

В другом городе Германии, в Меттмане, на украинского подростка напал мужчина. По информации журналистов, конфликт был на расовой почве. Парень получил тяжёлое ранение в ходе удара тяжёлым предметом по голове.