Москва, 14 июля, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Чемпион России 2023 года, финалист Кубка России — 2024, победитель Гран-при Hardcore Boxing Сергей Сергеев высоко оценил уровень серебряного призёра Олимпийских игр в Токио российского боксёра Муслима Гаджимагомедова, завоевавшего титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 кг.

Александар Джорович/РИА Новости Муслим Гаджимагомедов

«Насчёт боя Муслима сказать даже нечего, тут было избиение китайца. Тот все удары принимал», ― прокомментировал в беседе с «Российской газетой» Сергеев.

Он добавил, что Гаджимагомедов показал уровень российского бокса.

Воспитанник татарстанской школы бокса отметил, что ему также понравился бой олимпийского чемпиона 2020 года Альберта Батыргазиева, который стал победителем турнира «Ночь чемпионов IBA» и завоевал временный титул по версии WBA во втором полулегком весе (до 58,9 кг). Он дрался с ирландцем Джоно Кэрроллом.

«Была и драма в бою, и настоящая рубка ― всё было», ― сказал Сергеев.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля российский боксёр Муслим Гаджимагомедов победил досрочно представителя Китая Чжана Чжаосиня, в результате чего стал обладателем чемпионского пояса во втором тяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Бой проходил в рамках «Ночи чемпионов IBA» в Серпухове. В конце четвёртого раунда Чжаосинь пропустил множество ударов со стороны россиянина, в результате чего рефери присудил китайцу поражение техническим нокаутом.

Эта победа стал четвёртой (три — нокаутом) для ни разу не побеждённого 27-летнего Гаджимагомедова на профессиональном ринге. Спортсмен также является двукратным чемпионом мира (2019 и 2023), чемпионом Европы (2024), серебряным призёром чемпионата Европы (2017) и победителем Европейских игр (2019) среди любителей.