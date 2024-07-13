Серпухов, Московская область, 13 июля, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов победил досрочно представителя Китая Чжана Чжаосиня, в результате чего стал обладателем чемпионского пояса во втором тяжёлом весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).

Александар Джорович/РИА Новости Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов

Бой проходил в рамках «Ночи чемпионов IBA» в Серпухове. В конце четвёртого раунда Чжаосинь пропустил множество ударов со стороны россиянина, в результате чего рефери присудил китайцу поражение техническим нокаутом.

Эта победа стал четвёртой (три — нокаутом) для ни разу непобеждённого 27-летнего Гаджимагомедова на профессиональном ринге. Спортсмен также является двукратным чемпионом мира (2019 и 2023 год), чемпионом Европы (2024), серебряным призёром чемпионата Европы (2017) и победителем Европейских игр (2019) среди любителей.

Для 28-летнего Чжан Чжаосиня это поражение стало третьим при 12 победах (семь — нокаутом) и одном поединке с ничейным результатом. Китаец стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира WBA в феврале, когда нокаутировал во втором раунде россиянина Евгения Романова.

Как сообщало ИА Регнум, боксёр Дмитрий Бивол 2 июня победил представителя Ливии Малика Зинада, защитив пояса чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) и Международной боксёрской организации (IBO) в полутяжёлом весе. Россиянин победил техническим нокаутом в шестом раунде.

Боксёр из США Дэвин Хейни 21 апреля проиграл бой соотечественнику Райану Гарсии и лишился звания чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). По итогам всех заявленных раундов судьи присудили победу Гарсии.