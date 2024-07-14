Афины , 14 июля, 2024, 05:20 — ИА Регнум. Как минимум три человека получили ранения в результате перестрелки между футбольными болельщиками в центре Афин. Об этом 13 июля сообщило греческое издание Рrotothema.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Греция

Конфликт, перешедший в стрельбу, произошёл между болельщиками возле стадиона на проспекте Александрас незадолго до товарищеского матча между «Панатинаикосом» и «АЕК Ларнака».

«Согласно первоначальным сообщениям полиции, конфликт между болельщиками обострился, когда один из участников потасовки достал пистолет и выстрелил, ранив мужчину в ногу. Во время стычки получили ранения ещё два человека: один был ранен в живот и получил ссадины, а другой в руку», — пишет газета.

Пострадавшие госпитализированы, их жизням ничего не угрожает. По факту беспорядков в центре Афин полиция задержала не менее 72 человек, у многих из задержанных есть записи о ранее совершенных правонарушениях. Источники указывают, что полиция постоянно отслеживает организованные группы фанатов, некоторые из которых подозреваются в деятельности как преступные организации.

На месте происшествия продолжаются следственные действия с целью установления личностей и последующего задержания стрелявших. Оружие разыскивается, добавил портал ERT News.

Ранее ИА Регнум сообщало, что болельщики сборных Нидерландов и Англии устроили массовую драку 10 июля перед полуфинальным матчем чемпионата Европы по футболу. Драка началась после того, как голландцы попытались украсть флаг Англии. Во время потасовки фанаты бросали бутылки, скамейки и табуретки. В результате инцидента пострадали как минимум пять человек.

16 июня фанаты сборной Англии перед матчем группового этапа Евро-2024 в городе Гельзенкирхене напали на сербских болельщиков, находившихся в баре. Между фанатами началась потасовка, но британцы вскоре сбежали с места происшествия.