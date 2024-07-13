Берлин, 14 июля, 2024, 01:38 — ИА Регнум. Депутату германского бундестага (парламента ФРГ) от группы Левой партии Зёрену Пелльману, выступающему против поставок оружия Киеву, власти Украины запретили въезд в страну на три года. Об этом 13 июля сообщило издание Die Welt.

Ingo Joseph Бундестаг. Берлин

«По имеющейся у нас информации, это первый случай, когда члену бундестага было отказано во въезде на Украину, и этот случай, естественно, влияет на государственные отношения», — отметили в офисе политика.

Спикер депутата пояснил, что целью поездки Пелльманна было желание составить собственное впечатление о ситуации на Украине, а также наладить партнерские городские связи, существующие между Лейпцигом и Киевом. В частности, в программе поездки было посещение пожарной службы в Киеве, которая получила пожертвования из Лейпцига.

Уточняется, что депутату бундестага запрещён въезд на территорию Украины на три года. В качестве причины власти Украины заявили, что Пелльман находится в списке лиц, нежелательных для Украины. Депутат включён в перечень «политических противников» Киева на сайте «Миротворец».

МИД Украины направил в качестве ответа на запрос о причинах отказа во въезде в страну отравил немецкому парламентарию пояснение. В документе подчёркивается, что Пелльманн «систематически оправдывал» действия России на Украине и отрицал право киевского режима на вооруженную оборону.

В МИД Германии указали, что «очень серьезно» относятся к отказу украинской стороны впустить в страну депутата бундестага.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти в Киеве не пустили в страну депутата бундестага Пелльмана. Депутат с помощниками провели на железнодорожном вокзале в Львове более двух часов, ожидая разрешения на въезд. Затем украинские стражи порядка без объяснения причин «депортировали» их в Польшу.

В апреле 2022 года идея германского президента Франка-Вальтера Штайнмайера нанести визит в Киев не встретила энтузиазма со стороны украинских властей. Он собирался в украинскую столицу 13 апреля. Однако украинские власти не захотели его видеть из-за лояльности, которую он в прошлом проявлял к России.