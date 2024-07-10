Берлин, 10 июля, 2024, 15:52 — ИА Регнум. Власти Германии выясняют обстоятельства ситуации с недопуском депутата Бундестага Зёрена Пелльмана на Украину. МИД ФРГ попросил Киев обосновать отказ политику во въезде, заявил 10 июля на брифинге представитель ведомства Кристиан Вагнер.

Marco Rauch/dpa/picture-alliance/ТАСС

Он отметил, что посольство Германии уже выходило на связь с украинской стороной, однако ответа не получило. Вагнер подчеркнул, что о планах визита депутата объявили заранее. Пелльман должен был посетить страну по линии связанного с Левой партией Фонда имени Розы Люксембург.

«Мы относимся к ситуации, когда члену германского Бундестага было отказано во въезде, очень серьезно и стараемся ее прояснить», — сказал дипломат.

Он добавил, что Киев официально не уведомлял Берлин о существовании списка людей, которым могут запретить въезд на Украину.

Ранее агентство DPA сообщило, что украинские власти отказали депутату бундестага от группы Левой партии во въезде. Пелльман неоднократно выступал против поставок оружия Киеву. Мужчина вместе с двумя помощниками 9 июля более двух часов прождали на железнодорожном вокзале в Львове разрешение на въезд, после чего без объяснения причин их «депортировали» в Польшу.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года идея германского президента Франка-Вальтера Штайнмайера нанести визит в Киев не встретила энтузиазма со стороны украинских властей. Он собирался в украинскую столицу 13 апреля. Однако украинские власти не захотели его видеть из-за лояльности, которую он в прошлом проявлял к России. При этом сам Штайнмайер заявил, что был готов приехать на Украину.