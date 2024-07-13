Киев, 13 июля, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Экс-президента Украины, депутата Верховной рады Петра Порошенко не выпускают из страны на съезд Республиканской партии США, заявила 13 июля нардеп украинского парламента от партии «Европейская солидарность» София Федина в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Руководство верховного совета сорвало уже две поездки наших партийцев, где предстояли встречи с представителями Госдепа, с конгрессменами и сенаторами. Теперь ещё одну срывают», — написала она.

Нардеп сообщила, что поездка должна состояться на следующей неделе, но председатель Верховной рады Руслан Стефанчук до сих пор не подписал командировку. По мнению Фединой, союзники Украины не спешат помогать ей, потому что видят подобные действия киевских властей.

Съезд Республиканской партии США пройдёт 15–18 июля. На нём планируют официально объявить бывшего американского лидера Дональда Трампа кандидатом на предстоящих выборах президента.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп в июне заявил, что в случае победы на президентских выборах урегулирует конфликт на Украине до церемонии инаугурации, которая пройдёт 20 января 2025 года. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва серьёзно относится к заявлениям Трампа о намерении урегулировать украинский кризис. При этом российский лидер отметил, что не знаком с предложениями американского экс-президента.