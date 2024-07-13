Москва, 13 июля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Общая площадь жилья, которое построят в Москве в рамках 11 проектов комплексного развития территорий (КРТ), опубликованных с начала года, составит почти 450 тысяч квадратных метров, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

«С начала этого года опубликованы 32 проекта решений о комплексном развитии территорий в столице. 11 из них предусматривают возведение жилья для целей программы реновации. Эти территории расположены в семи административных округах», — сказал он.

Благодаря этому в квартиры смогут заехать примерно 9 тыс. человек. Кроме жилья, на этих площадках возведут необходимую инфраструктуру, добавил Ефимов.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в общей сложности в рамках этих 11 проектов планируется построить 261 тысяч квадратных метров общественно-деловой застройки, куда в том числе войдут школы, детские сады, спортивные и медицинские. На созданных предприятиях смогут работать более 7,7 тыс. человек

Программы КРТ направлены то, чтобы на неэффективно используемых участках возвести кварталы с необходимой транспортной, жилой, социальной и деловой инфраструктурами.

Как сообщало ИА Регнум, Ефимов в июне сообщил, что в рамках 42 проектов КРТ в Москве создадут технопарки. Это позволит обеспечить работой порядка 194 тысяч человек. Технопарки будут создавать на базе промышленных предприятий и научных организаций.