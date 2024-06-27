Москва, 27 июня, 2024, 15:31 — ИА Регнум. В десяти округах Москвы в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ) предусмотрена возможность строительства технопарков, всего таких проектов 42. Об этом рассказал заммэра по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Альберт Гарнелис/ТАСС

Он отметил, что в проработке находится 236 проектов КРТ.

«По программе комплексного развития территорий в рамках 42 проектов в десяти округах столицы планируется возвести технопарки. Площадь будущих объектов составит от 10 тыс. до 362 тыс. кв. метров. Они будут созданы на базе промышленных предприятий и научных организаций», — приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

Заместитель мэра добавил, что в результате реализации проектов, предусматривающих возведение технопарков, будет создано порядка 194 тысяч новых рабочих мест.

Как отметил министр, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, при разработке проектов КРТ особое внимание уделяется созданию современных технопарков, которые способствуют развитию инновационной инфраструктуры в городе.

Например, в рамках реорганизации бывшей промзоны «Тёплый стан» в Ясенево планируется построить два производственных комплекса с технопарками общей площадью 27,4 тысячи квадратных метров. А на территории бывшей промзоны «Вагоноремонт» планируется возвести нежилые объекты общей площадью 297,8 тысячи квадратных метров, включая технопарк, уточнил Гаман.

Отмечается, что по программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, в которых на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жильё, дороги и необходимая инфраструктура.

В настоящее время в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи га. Их проработка ведётся по поручению мэра Сергея Собянина.

Как передавало ИА Регнум, ранее Ефимов сообщил, что власти Москвы с начала года выделили три земельных участка для строительства общественно-деловых комплексов в Коммунарке. Он пояснил, что там формируется современный район с хорошей транспортной доступностью, жилыми домами, коммерческой недвижимостью и социальными объектами. С начала 2024 года город предоставил инвесторам участки для возведения общественно-деловых центров общей площадью почти 300 тыс. кв. метров. Размер инвестиций в их строительство может составить около 25 млрд рублей.

На столичном портале «Активный гражданин» началось голосование «Лучший реализованный проект в области строительства». Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в этом году на конкурс пришло рекордное количество заявок — 137 транспортных, коммерческих, жилищных объектов. Впервые одной из самых многочисленных стала номинация «Реставрация и приспособление объектов культурного наследия для современного использования». В ней представили 19 проектов, реализованных в 2023 году.

Власти Москвы продолжают работы по улучшению улично-дорожной инфраструктуры города. По словам Собянина, на востоке столицы строится многоуровневая развязка на пересечении Открытого шоссе и Московского скоростного диаметра. Она значительно улучшит доступность районов Богородское и Метрогородок, отметил он.