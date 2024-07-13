Москва, 13 июля, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Пользователей платформы «Электронный дом» в Москве будут трижды уведомлять о сезонном отключении горячей воды. Они будут получать сообщения за месяц, за 15 дней и накануне начала профилактических работ, сообщили 13 июля на официальном сайте мэра столицы.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Кроме того, уведомления поступают об аварийных отключениях воды, электроэнергии, газа или лифтов», — говорится в публикации.

Также можно подключить оповещения по электронной почте или в виде пуш-уведомлений. Эту функцию можно оформить в личном кабинете на сайте mos.ru. Кроме того, она есть в приложении «Моя Москва».

Отмечается, что каждая управляющая компания в Москве заранее предупреждает жильцов о начале плановых работ. Также информацию можно получить по телефонному номеру единой справочной службы +7 495 777-77-77.

Кроме того, платформа «Электронный дом» позволяет эффективно решать вопросы с соседями и управляющей организацией, проводить опросы и общие собрания, а также пользоваться другими услугами. Кроме того, через этот сервис можно сообщить о неполадках в доме или дворе.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что на созданный для столичных выпускников сервис по рекомендации вузов «Московской электронной школы» поступило более 100 тыс. обращений за месяц. Это свидетельствует об актуальности интернет-ресурса. Платформа помогает выбрать рекомендуемые учебные заведения, учитывая возможности каждого конкретного выпускника.