Нью-Йорк, США, 21 апреля, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Американский боксёр Дэвин Хейни проиграл бой соотечественнику Райану Гарсии, в результате чего лишился пояса чемпиона в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

Chase Stevens/AP/TASS Американский боксёр Дэвин Хейни

Поединок проходил на арене Barclays Center в Нью-Йорке. По итогам всех 12 заявленных раундов судьи присудили победу Гарсии.

При этом победитель перед боем провалил взвешивание, из-за чего поединок не стали отменять, однако Гарсия не получил принадлежавший Хейни пояс чемпиона по версии WBC. В результате титул стал вакантным.

Эта победа стала 25-й (20 — нокаутом) для 25-летнего Гарсии при одном поражении. Для 25-летнего Хейни это поражение стало первым при 31 победе (15 — нокаутом).

Как сообщало ИА Регнум, Хейни стал обладателем титула чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе в начале декабря 2023 года. Боксёр победил своего соотечественника Реджиса Прогрейса единогласным решением судей.

В мае 2021 года Хейни единогласным решением судей победил венесуэльца Хорхе Линареса. В результате этого американец защитит титул чемпиона по версии WBC в лёгком весе, обладателем которого он являлся на тот момент.