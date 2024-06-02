Эр-Рияд, 2 июня, 2024, 05:53 — ИА Регнум. Российский боксер Дмитрий Бивол одолел в поединке ливийца Малика Зинада и защитил титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) и Международной боксёрской организации (IBO) в полутяжелом весе.

(сс) WorldSeriesBoxing Дмитрий Бивол

О результатах боя, который состоялся в Эр-Рияде, сообщается сайте WBA. Бивол победил досрочно техническим нокаутом в шестом раунде.

Он одержал досрочную победу впервые с марта 2018 года. На его счёту 33-летнего боксёра 23 победы в 23 поединках. 12 боях он завершил нокаутом.

Для 30-летнего Зинада этот бой стал первым поражением в его карьере. Ливийский боксёр одержал за свою карьеру 22 победы, в том числе 16 нокаутом.

Как сообщало ИА Регнум, 21 апреля американский боксёр Дэвин Хейни проиграл бой соотечественнику Райану Гарсии и лишился пояса чемпиона в первом полусреднем весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC). Поединок состоялся на арене Barclays Center в Нью-Йорке. По итогам всех 12 раундов победу присудили Гарсии.

19 мая украинский боксёр Александр Усикодержал победу над британцемТайсоном Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC. В конце девятого раунда Усику удалось отправить своего соперника в нокдаун, но тот избежал досрочного поражения, и поединок продолжился.