Улан-Удэ, 13 июля, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате взрыва газового баллона на станции техобслуживания в Улан-Удэ, сообщило 13 июля издание «Новая Бурятия».

Petrov Sergey/Global Look Press

На СТО проводились сварочные работы, прогремел взрыв. Предположительно, взорвались баллоны с газом.

Как сообщили очевидцы, погибли два человека.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв бытового газа произошёл 13 июля в городе Опочка в Псковской области. В результате два человека пострадали, сообщил глава региона Михаил Ведерников. Взрыв прогремел в пятиэтажном многоквартирном доме. Пострадали три квартиры.