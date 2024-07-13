Взрыв газового баллона произошёл в Улан-Удэ, два человека погибли
Улан-Удэ, 13 июля, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате взрыва газового баллона на станции техобслуживания в Улан-Удэ, сообщило 13 июля издание «Новая Бурятия».
Petrov Sergey/Global Look Press
На СТО проводились сварочные работы, прогремел взрыв. Предположительно, взорвались баллоны с газом.
Как сообщили очевидцы, погибли два человека.
Как сообщало ИА Регнум, взрыв бытового газа произошёл 13 июля в городе Опочка в Псковской области. В результате два человека пострадали, сообщил глава региона Михаил Ведерников. Взрыв прогремел в пятиэтажном многоквартирном доме. Пострадали три квартиры.