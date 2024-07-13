Опочка, Псковская область, 13 июля, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате взрыва бытового баллонного газа в городе Опочка, сообщили 13 июля власти Псковской области.

Сводка происшествий Псковской области

Взрыв прогремел в пятиэтажке. Три квартиры получили повреждения.

«Пострадали два человека — они госпитализированы. Погибших нет. Повреждены три квартиры и два автомобиля», — сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что пожарные быстро приехали и потушили возгорание за 15 минут. Людей эвакуировали. В основном жильцы пострадавших квартир разместились у своих родственников, отметил Ведерников, сообщив, что власти готовят решение по организации пункта временного размещения.

Он сообщил, что для оценки повреждений на место ЧП выехали специалисты. Также к пострадавшему дому выехал глава аппарата правительства Псковской области.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июля в городе Стерлитамаке (Башкирия) произошёл взрыв газа в многоквартирном доме. Как выяснилось, причиной стало неосторожное обращение с газом. Как сообщили в городской администрации, один человек в результате ЧП погиб. Травмы получили ещё семь человек, в том числе двое детей. В квартире взрывной волной выбило двери и окна.