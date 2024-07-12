Киев, 12 июля, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Российские военные ликвидировали в зоне специальной военной операции командира вертолёта 12-й бригады Вооружённых сил Украины, сообщил 12 июля в Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.

Global Look Press

«В зоне СВО ликвидирован майор Ярослав Любиченко», — написал корреспондент.

Он отметил, что украинский военный являлся командиром экипажа вертолета Ми-8 12-й бригады армейской авиации ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая стало известно о ликвидации в зоне СВО одного из лучших лётчиков ВСУ подполковника Дениса Василюка. Он был начальником штаба и первым заместителем командира авиаэскадрильи. Бойца уничтожили во время выполнения боевого задания. В соцсетях также распространяется информация, что подполковник управлял истребителем Су-27, который якобы сбили Воздушно-космические силы России.

В феврале появилась информация, что ВКС России ликвидировали лётчика ВСУВладислава Рыкова. Российские военные сбили штурмовик Су-25 украинской армии, которым тот управлял. СМИ называли Рыкова одним из лучших пилотов. На счету лётчика было 385 боевых вылетов.