Москва, 12 июля, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Более 50 исторических трамваев и автомобилей пройдут в параде ретротранспорта 13 июля в Москве, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Парад трамваев продолжится выставкой исторического транспорта на Чистых прудах», — рассказал ведомству заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он сообщил, что к мероприятию присоединились Музей Гаража особого назначения ФСО России, Российская автомобильная федерация, Автоспортивное общество «Наследие», автоклубы «Москвич» и «Волга М-21». Кроме того, в параде будет участвовать возрожденный завод «Москвич». Заммэра поблагодарил партнёров за то, что они помогут сделать праздник более зрелищным.

Колонна ретротранспорта начнёт движение в 11:00 от станции метро «Новокузнецкая». На Чистопрудном бульваре к параду присоединятся исторические трамваи (конка). Примерно через полчаса после этого откроется выставка исторической техники, которая будет работать до 18:00.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля в Москве на время парада ретротранспорта перекроют ряд улиц. С 08:00 до 11:00 перекроют движение на части Садовнического проезда и Чистопрудного бульвара. На Чистопрудном бульваре и Белгородском проезде в течение всего дня будет запрещено парковать машины.