Белгород, 12 июля, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Стрельба произошла в пункте военной дислокации в Белгородской области произошла стрельба, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил телеканал RT.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Отмечается, что происшествие случилось в ночь на 12 июля. Силовики разыскивают сбежавшего военного, объявлен план «Перехват».

По предварительной информации, военный сбежал из части из-за бытового конфликта. Ему грозят уголовные дела по статьям о покушении на убийство и дезертирстве. Официальных данных об инциденте пока не поступало.

По данным RT, друг предполагаемого дезертира рассказал, что тот в 2023 году пошёл служить по контракту. До этого он работал сборщиком в компании по производству и установке окон в Чебоксарах. По его словам, мужчина ранее не был замечен в конфликтах.

При этом, как выяснил телеканал, он в 2012 году был судим за грабёж, тогда ему было 17 лет.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года в Брянской области вводился план «Сирена» из-за того, что шестеро военнослужащих покинули свои позиции. Бойцы забрали с собой оружие и ушли в неизвестном направлении. Среди них, по данным источника, были двое братьев-близнецов.